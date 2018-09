13. September 2018, 22:18 Uhr Martinsried Volkstanz auf dem Kirchplatz

Genau eine Woche bevor es auf der Theresienwiese "O'zapft is" heißt, gilt in Martinsried bereits das Motto "O'tanzt is". Auf dem Kirchplatz lädt die Gemeinde, zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Planegg, der Schützengesellschaft und den Vereinen "D'Almarösler" und "Miteinander" zu einem gemütlichen Fest mit Blasmusik, Volkstanz zum Mitmachen und Schießstand ein. Um 15 Uhr geht es los, Ende ist um 21 Uhr.