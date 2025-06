Eine der Kunstaktionen, die Martina Taubenberger ins Münchner Werksviertel geholt hat, hat in der ganzen Welt für Aufmerksamkeit gesorgt. „When The Sun Stands Still“, in deren Rahmen der Künstler Alain Roche ein halbes Jahr lang, von Sonnwende zu Sonnwende, jeden Morgen vom Kran hängend in die blaue Stunde hinein eine Komposition spielte. Viele andere Projekte der Kuratorin waren ebenfalls spektakulär, die Eis-Musik-Konzerte etwa, die sie auf dem Dach des White-Box-Gebäudes erklingen ließ. Die Klänge waren erzeugt auf Instrumenten aus Gletschereis, in Anspielung auf das Schmelzen der Polkappen.