„Martina Schwarzmann – macht was Sie will“: In ihrem neuen Programm ist zu hören, welche Lieder das Universum der Kabarettistin in den Kopf schickt.

Kritik von Thomas Becker

Man muss sich Martina Schwarzmann als glücklichen Menschen vorstellen. Und damit von Albert Camus zu Voltaire, ins Jahr 1759, als der Aufklärer der Welt „Candide oder der Optimismus“ schenkte. Der letzte Satz dieser Novelle kommt einem unweigerlich in den Sinn, wenn man Schwarzmanns Liebeslied an ihr Leben auf dem Bauernhof hört: „Il faut cultiver son jardin“, heißt dieser Satz, frei übersetzt etwa so: „Lasst uns für unser Glück sorgen: in den Garten gehen und arbeiten.“ Noch etwas freier interpretiert: Mensch, wenn du die Welt verändern willst, fang bei dir selbst an!