Von Antje Weber, München

Was lässt sich beim Blick in den Himmel erkennen? So einiges, wie dieser Abend zeigen wird. Zunächst einmal aber hängt der Blick am Planeten Jupiter fest, der als Bild hinter Martina Hefter orange schimmert. Und wird dann absorbiert vom Tattoo einer Wildbiene, das die Schriftstellerin unverkrampft herzeigt – es ziert ihren rechten Unterarm.