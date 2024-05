Von Sabine Reithmaier

Maria hat ein klares Ziel: "Ich wollte in die Stadt. Ich wollte in einer Straße wohnen, in der es keinen einzigen Baum gibt." Das setzt das Mädchen vom Bauernhof auch um. Und ähnelt darin sehr ihrer Erfinderin. Denn die Fotografin und Autorin Martina Bogdahn ist ebenfalls auf einem abgelegenen Bauernhof, der Mäusleinsmühle im mittelfränkischen Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, aufgewachsen. Auch wenn vieles fiktiv ist in ihrem Roman "Mühlensommer", so hat sie in ihrem feinen Erstling doch ihre eigene Kindheit aufgearbeitet.