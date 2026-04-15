Ein „Dämpferle“ besitzt Martina Bogdahn auch. So wie Anna Nass, die 54-jährige Heldin ihres neuen Romans „Mirabellentage“. Der Dämpftopf ist das einzige Geschenk, das die Pfarrhaushälterin jemals von ihrer Mutter erhalten hat. Für sie eine Erinnerung an eine harte, arbeitsreiche Kindheit. Ihre Erfinderin hingegen hat darin gerade rote Rüben gegart. Während Martina Bogdahn damit in der Küche werkelt, erzählt sie nicht von ihrer Kindheit, sondern schwärmt davon, wie schön es sei, um acht Uhr früh einen Laden am Viktualienmarkt aufzusperren.