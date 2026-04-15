Ein „Dämpferle“ besitzt Martina Bogdahn auch. So wie Anna Nass, die 54-jährige Heldin ihres neuen Romans „Mirabellentage“. Der Dämpftopf ist das einzige Geschenk, das die Pfarrhaushälterin jemals von ihrer Mutter erhalten hat. Für sie eine Erinnerung an eine harte, arbeitsreiche Kindheit. Ihre Erfinderin hingegen hat darin gerade rote Rüben gegart. Während Martina Bogdahn damit in der Küche werkelt, erzählt sie nicht von ihrer Kindheit, sondern schwärmt davon, wie schön es sei, um acht Uhr früh einen Laden am Viktualienmarkt aufzusperren.
Münchner SchriftstellerinVom Bauernhof zum Bestseller: Martina Bogdahn und ihre Romane
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Sie backt Brot, fotografiert Kabarettisten und schreibt Romane – und fühlt sich beim Schreiben trotzdem wie beim Nichtstun. Martina Bogdahn über ihr neues Buch „Mirabellentage“, das Leben auf dem Land und die Frage, was einen wirklich zufrieden macht.
Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin Anne Schäfer:„Ich möchte auch ältere Frauen und Männer sehen, die Sex haben“
Anne Schäfer ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin. Komplexe Frauenrollen liegen ihr ebenso am Herzen wie Sex im Film, der authentisch wirkt. Ein Gespräch über die Wünsche der Frauen und warum sie einige Männer gerade wütend machen.
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