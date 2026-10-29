Martin Suter, er möge diese Plattitüde verzeihen, ist das Schweizer Taschenmesser der Literatur. Der Sohn eines Chemieingenieurs hat alles Mögliche geschrieben: Werbung, Kolumnen, Reportagen, Theaterstücke, Songtexte für Stephan Eicher, einen „Tatort“ und seit „Small World“ 1997 auch einen Bestseller nach dem anderen, wobei es um Wirtschaft, Liebe, Kochen und Verbrechen geht. Seine „Allmen“-Krimis zeigte die ARD mit Heino Ferch als Ermittler bis 2026. Da läuft alles nach seinem Plan, möchte man meinen. In seinem neuen Roman, der Kriminal- und Liebesgeschichte „Ein und Alles“, liebäugelt der 78-Jährige aber mit der Macht des Unerklärlichen.
Martin Suter über seinen Roman „Ein und Alles“„Ich kann alle Leser verstehen, die denken: Das ist ja verrückt!“
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Der überaus disziplinierte Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter liebäugelt im Krimi „Ein und Alles“ mit unerklärlichen Mächten. Ob der 78-Jährige selbst daran glaubt?
Interview von Michael Zirnstein
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