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Martin Suter über seinen Roman „Ein und Alles“„Ich kann alle Leser verstehen, die denken: Das ist ja verrückt!“

Lesezeit: 7 Min.

„Wir einigen uns darauf, alles ist möglich.“ Das ist für den Schweizer Martin Suter die Übereinkunft zwischen Autor und Leser.
„Wir einigen uns darauf, alles ist möglich.“ Das ist für den Schweizer Martin Suter die Übereinkunft zwischen Autor und Leser.
Foto: Joel Hunn/Diogenes Verlag

Der überaus disziplinierte Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter liebäugelt im Krimi „Ein und Alles“ mit unerklärlichen Mächten. Ob der 78-Jährige selbst daran glaubt?

Interview von Michael Zirnstein

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Martin Suter, er möge diese Plattitüde verzeihen, ist das Schweizer Taschenmesser der Literatur. Der Sohn eines Chemieingenieurs hat alles Mögliche geschrieben: Werbung, Kolumnen, Reportagen, Theaterstücke, Songtexte für Stephan Eicher, einen „Tatort“ und seit „Small World“ 1997 auch einen Bestseller nach dem anderen, wobei es um Wirtschaft, Liebe, Kochen und Verbrechen geht. Seine „Allmen“-Krimis zeigte die ARD mit Heino Ferch als Ermittler bis 2026. Da läuft alles nach seinem Plan, möchte man meinen. In seinem neuen Roman, der Kriminal- und Liebesgeschichte „Ein und Alles“, liebäugelt der 78-Jährige aber mit der Macht des Unerklärlichen.

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