Martin Suter, er möge diese Plattitüde verzeihen, ist das Schweizer Taschenmesser der Literatur. Der Sohn eines Chemieingenieurs hat alles Mögliche geschrieben: Werbung, Kolumnen, Reportagen, Theaterstücke, Songtexte für Stephan Eicher, einen „Tatort“ und seit „Small World“ 1997 auch einen Bestseller nach dem anderen, wobei es um Wirtschaft, Liebe, Kochen und Verbrechen geht. Seine „Allmen“-Krimis zeigte die ARD mit Heino Ferch als Ermittler bis 2026. Da läuft alles nach seinem Plan, möchte man meinen. In seinem neuen Roman, der Kriminal- und Liebesgeschichte „Ein und Alles“, liebäugelt der 78-Jährige aber mit der Macht des Unerklärlichen.