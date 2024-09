Hommage an einen radikalen Denker

Erinnerung an Martin Sperr

„Willst du Giraffen ohrfeigen, musst du ihr Niveau haben“: Ein Abend zum 80. Geburtstag des wilden, wütenden Dramatikers Martin Sperr in München.

Kolumne von Christian Jooß-Bernau

Man muss etwas suchen in den Bücherregalen. Mittlerweile ist es in die zweite Reihe gerutscht, das suhrkampblaue Sammelbändchen „Bayrische Trilogie“, in den Neunzigern das letzte Mal aufgeschlagen.