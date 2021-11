Die Strottern, 5/8terl in Ehrn, selbst ein Ernst Molden, obwohl er sich selbst nicht dazu rechnet - das Neue Wienerlied hat inzwischen eine eigene Traditionslinie mit herausragenden Interpreten. Zu denen gehört seit gut zehn Jahren auch Martin Spengler. Als Spätstarter, denn zunächst hat der Sänger und Gitarrist Germanistik, Geschichte und Musikwissenschaft studiert. Was dem Tiefgang der Texte nicht geschadet hat, die er für die Stücke seiner inzwischen auf drei herausragenden Alben dokumentierten Band Die foischn Wiener schreibt. Im Lockdown ist nun nicht nur das neue Programm "Es könnt oba a ois gaunz aundas sein" entstanden, Spengler hat die Band mit der Schrammel-Stimme Bibiane Zimba und dem Knopfharmonika-Virtuosen Helmut Stippich auch neu besetzt. Was die Blues- und Soul-Grundierung seiner melancholischen Weaner Pop-Dichtungen nur noch stärker betont.

Martin Spengler & Die foischn Wiener, Fr., 19. Nov., 20 Uhr, Fraunhofer, Fraunhoferstr. 9, Tel. 26 78 50