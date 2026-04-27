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München-Gala von Martin SchmittIn 40 Jahren vom Piano-Unikum zum Tausendsassa

Lesezeit: 2 Min.

Eine Reminiszenz an seine frühen Boogie-Woogie-Jahre war Martin Schmitts Duo mit seinem alten Freund Axel Zwingenberger
Eine Reminiszenz an seine frühen Boogie-Woogie-Jahre war Martin Schmitts Duo mit seinem alten Freund Axel Zwingenberger Oliver Hochkeppel

Martin Schmitt feiert in der Isarphilharmonie runden Bühnengeburtstag als Pianist, Liedermacher und Entertainer mit Stargästen von Monika Gruber bis zur „Spider Murphy Gang“.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Eine Dame aus dem Publikum brachte es hinterher beim Herausgehen auf den Punkt: „Der ist schon ein Tausendsassa!“, sagte sie mit Emphase. Gemeint war Martin Schmitt, der gerade in der Isarphilharmonie vier Stunden lang mit vielen Gästen ein großes Fest zu seinen ersten 40 Bühnenjahren gefeiert hatte. Jener Martin Schmitt also, dessen Tätigkeitsfeld schwer einzugrenzen ist: Boogie-Woogie-Pianist, Jazz-Musiker, Liedermacher, Kabarettist, Reimeschmied, Moderator – selbst Skispringen würde man ihm zutrauen (aber da gab es einen Anderen mit gleichem Namen). Am besten fasst es wohl die Berufsbezeichnung „Entertainer“ zusammen.

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Von Michael Zirnstein

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