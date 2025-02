Ob Blues oder Jazz, Martin Schmitt hat zu fast allem eine Meinung oder einen Song – natürlich auf Bairisch. So locker er stets auftritt, so ehrgeizig und zielstrebig ist er. Boogie-Woogie allein war ihm musikalisch wie unterhaltungstechnisch bald zu einseitig. Der Soul eines Ray Charles kam dazu, dann jazzige Popsongs, bald wurde er selbst zum Singer-Songwriter. Was er nicht nur virtuos pianistisch, sondern dank seines Talents für Reim und Dialekte auch kabarettistisch unterfüttert. Gerade ist er mit seinem Programm „Schmitt happens“ auf Tour und spielt es am 3. März erstmals auch in München: im Prinzregententheater. Zurzeit schreibt der Entertainer an einem autobiografisch gefärbten Roman und feiert nächstes Jahr im April sein 40. Bühnenjubiläum mit der Spider Murphy Gang, Monika Gruber, Axel Zwingenberger und der Bayerischen Philharmonie in der Isarphilharmonie.