Interview von Titus Arnu

Martin Rütter hat sich seit drei Jahrzehnten der Lösung von tierisch-menschlichen Beziehungsproblemen verschrieben. Ursprünglich wollte er Sportreporter werden und studierte Sportpublizistik, bevor er sich der Tierpsychologie zuwandte. 1995 gründete er seine erste Hundeschule und entwickelte seine eigene Trainingsmethode, nach der mittlerweile 150 Hundeschulen in Europa arbeiten. Rütter ist auch durch Fernsehsendungen wie „Der Hundeprofi“ bekannt und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Am 8. Februar tritt er mit seiner Show „Der will nur spielen!“ in der Olympiahalle in München auf.