Martin Petzold war Sänger an der Leipziger Oper und bereiste die Bühnen der Welt. Jetzt lebt er in München und geht seiner zweiten, stillen Leidenschaft nach: dem Zeichnen.

Von Valentina Spangler

Sein Schreibtisch ist voller Radiergummi-Fuzel. An der Wand hängen Zeichnungen und Karikaturen, einige in Schwarzweiß, andere in Farbe. Die Stifte liegen sortiert in einem Buntstiftekoffer. Der Tisch gehört zu Martin Petzolds Arbeitszimmer. Über seinem Stuhl hängt ein Wolljanker. Petzold war Sänger an der Leipziger Oper, er bereiste die Welt und genoss die Bühne. Jetzt, im Ruhestand, kann der 67-Jährige seiner zweiten, stillen Leidenschaft nachgehen: dem Zeichnen.