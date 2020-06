Realismus wird gemeinhin überschätzt. Und er ist, sei es in Film, Literatur oder im Comic, für eine spannende Geschichte keineswegs nötig. Das gilt auch für ein tragikomisches Krimidrama, wie es Martin Panchaud in "Die Farbe der Dinge" erzählt. Darin geht es um Simon Hope, einen 14-Jährigen, der beim Pferderennen einen Millionengewinn macht, aber nicht ans Geld kommt, weil die Mutter im Koma liegt und der Vater auf der Flucht ist. Die komisch-absurden Verwicklungen, die die Story nimmt, lassen an Filme der Coen-Brüder denken. Und das Besondere: Sie werden in Form von Infografiken erzählt. Das heißt: Alle Figuren sind bunte Kringel. Alles was passiert, wird in zweidimensionaler Optik aus der Vogelperspektive dargestellt. Hinzu kommen Texte, Diagramme, die unter anderem auch von einem Wal namens B-52 handeln.

Wie gut das als aberwitziger Krimi funktioniert, ist verblüffend. Und es zeigt, wie viel erzählerisches Potential auch in Computergrafiken steckt. Vor vier Jahren hatte Panchaud das schon einmal bewiesen. Da hat der Schweizer "Star Wars - "A New Hope" in eine Infografik übersetzt. Ausgedruckt ist sie 123 Meter lang. Im Internet ist sie unter swanh.net zu finden.

Martin Panchaud: Die Farbe der Dinge, Edition Moderne, 35 Euro