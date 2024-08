Die Sympathien für den 32-Jährigen, der mit dem Buch „Oma, ich fahr’ schon mal den Rollstuhl vor! Als ich vom Enkel zum Pfleger wurde“ einen Bestseller gelandet hat, sind groß. Das mag an Martin Franks spitzbübischer Art liegen, aber auch daran, dass er einem den Zugang nicht allzu schwer macht. Essen und trinken, das Alter, WhatsApp-Gruppen und KI – Frank nimmt Alltagsthemen aufs Korn, sehr gerne auch seine Herkunft vom Bauernhof. Im September geht er wieder auf Tour und spielt am 5. und 6. September im Lustspielhaus sein aktuelles Solo „Wahrscheinlich liegt’s an mir“. Von 13. September an bekommt er im Bayerischen Fernsehen immer um 22.05 Uhr eine eigene Sendung: „Frank am Freitag“, eine Mischung aus Comedy und Talk mit Gästen.