Er gehört zu den beliebtesten Schauspielern im deutschen Fernsehen. Der Durchbruch gelang dem Theaterschauspieler allerdings mit einer Kinorolle, als Dichter Friedrich Hölderlin in "Feuerreiter" (1998). Seitdem ist Martin Feifel in den unterschiedlichsten Rollen zu sehen, auch in Fernsehserien und Krimireihen. Privat widmet sich der Münchner besonders einer Leidenschaft: der Malerei. Ende Mai stellt er seine Bilder in der "Gagalerie" von Ecco Meineke in München aus. Sein Rollenrepertoire hat Feifel gerade in der TV-Reihe "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Palais" erweitert (9. Mai, 20.15 Uhr in der ARD, ab 6. Mai in der Mediathek). Da spielt er einen Pfarrer, der in einen Mordfall verwickelt wird.