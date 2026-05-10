Ach, was waren das für Zeiten. Im Mai 1977, also vor fast 50 Jahren, beschlossen die Herausgeber der Süddeutschen Zeitung, in den sieben Landkreisen rund um München eigene Lokalausgaben herauszugeben. Sie hießen Starnberger Neueste oder Ebersberger Neueste, in Reminiszenz an den Vorgänger der SZ, die Münchner Neueste Nachrichten. Betreut wurden die neuen Landkreisausgaben von Hans Ulrich Kempski, dem legendären Chefreporter der SZ, der sich mit großem Elan in diese Aufgabe warf und täglich höchstselbst in jeder der sieben Landkreisredaktionen anrief, um sich berichten zu lassen, welchen Aufmacher die Kolleginnen und Kollegen für den nächsten Tag an Land gezogen hatten.

Bei der Dachauer Neuesten war Kempskis Gesprächspartner vom ersten Tag des Erscheinens an Martin A. Klaus, Jahrgang 1938, gebürtig aus Bernau am Chiemsee. Martin A. (das Initial stand für Albert) Klaus war ein in der Wolle gefärbter bayerischer Mensch; dass er dem Skat den Vorzug vor dem Schafkopf gab, tat dem keinen Abbruch. Dass er als Redaktionsleiter in Dachau landete, war nicht zufällig. Sein Leib- und Magenthema war Ludwig Thoma, der sich ja einst in Dachau als Rechtsanwalt niedergelassen hatte und von dem der Spruch überliefert ist: „Am schönsten war es doch in Dachau“.

In Dachau war es in der Tat schön für einen Lokalredakteur. Eigentlich ein idyllisches Städtchen, mit einem auf dem Hochufer der Amper gelegenen Wittelsbacher-Schloss, gab es hier immer einen spannungsreichen zeitgeschichtlichen Subtext. Die Gedenkstätte für das ehemalige Konzentrationslager der Nazis steckte wie ein Stachel im Fleisch der alteingesessenen Dachauer, die sich als späte Opfer des Holocaust fühlten – überall in der Welt zu Unrecht missachtet und verfolgt. Klaus war sensibel für dieses Thema: Sein Vater war Direktor eines „Strafgefangenenlagers für Kriegstäter“ in Bernau gewesen. Klaus sorgte dafür, dass die Dachauer Neueste ein breites und offenes Forum bot für alle Aktivitäten und Initiativen, die sich um die KZ-Gedenkstätte ansiedelten – ganz im Gegensatz zu der im Landkreis verbreiteten Heimatzeitung, dem Münchner Merkur, der dieses Thema im Einvernehmen mit der CSU-Mehrheit im Dachauer Stadtrat, so gut es ging, damals unter den Teppich kehrte.

Seinen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion ist Martin A. Klaus als ein zutiefst gelassener (heute würde man sagen: gechillter) und genussfreudiger Mensch in Erinnerung. In der der Redaktion benachbarten Metzgerei Gasteiger war Klaus für die üppigen Portionen bekannt, die er orderte („Schweinsbraten mit drei Knödeln“), und den täglichen Druck des Redaktionsschlusses konterte er gern mit dem lapidaren Satz: „Zua werd’n ma oiwei“, will sagen: Die läppischen drei Seiten füllen wir mit links.

Das Redaktionsteam posierte 1983 für den SZ-Fotografen (von links): Rainer Rutz, Hans Holzhaider, Angie Riesinger, Eva S. Klimt, Martin A. Klaus und Erika Gilik. Niels P. Joergensen

Zu den Verdiensten von Martin A. Klaus zählt auch, dass er einen sehr jungen angehenden Journalisten namens Kurt Kister unter seine Fittiche nahm. Der spätere Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung erinnert sich: „Mich hat als junger Mensch sein Porsche Targa beeindruckt. Ich dachte mir, dass das schon ein toller Beruf ist, in dem der Lokalchef Porsche fährt.“ Martin A. Klaus, sagt Kister, habe auch gern geplaudert, „was im Büro eine angenehme, fast warme Atmosphäre schuf“.

So war es. Nun ist Martin A. Klaus, wie seine Tochter und seine Enkel es in der Todesanzeige mitteilten, im Alter von 87 Jahren „zuhause friedlich eingeschlafen, wie es immer sein Wunsch war“.