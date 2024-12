Kritik von Reinhard J. Brembeck

Die ältere Dame blickt gelegentlich der neben ihr sitzenden jüngeren aufmerksam auf die Finger. Stecken in diesem Blick Missbilligung, Neugier, Strenge, Bewunderung? Das ist nicht klar, vielleicht will sie damit all das zusammen ausdrücken, vielleicht sogar noch sehr viel mehr. Dann schaut die Dame wieder auf die eigenen Hände und Finger, die ohne sichtbare Anstrengung das machen, was niemand besser kann: Klavier spielen. Die in Buenos Aires geborene Martha Argerich ist die Grande Dame der Musik. In der Isarphilharmonie führt sie das vor im Duo mit ihrer jüngeren Kollegin Gabriela Montero, ihrerseits eine stupend virtuose Musikerin, die sich wundervoll in dieses Duett mit der lebenden Legende einfügt. Martha Argerich liebt Kammermusik, schon seit Jahren.