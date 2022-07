Von Andreas Pernpeintner, München

Es ist ein guter Gedanke der Sopranistin Marlis Petersen, ihren Liederabend im Prinzregententheater in thematische Bereiche zu gliedern und diese erläuternd zu moderieren. So erwächst aus Einzelliedern unterschiedlicher Provenienz ein Sinnzusammenhang. Schön auch, dass sie neben bekannten Liedern Werke von Komponisten wie Karl Weigl, Hans Sommer und Richard Rössler hervorholt, die man kaum je zu hören bekommt. Aber ließe sich kein weniger ausgetretener Zugang finden als mit Themenblöcken wie "Nacht und Träume" (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Schubert-Lied) oder "Bewegung im Innern"? Die Seele öffne "die Pforten zu ihrer Werkstatt", sagt Petersen. Klingt wie vor über 150 Jahren formuliert, scheint aber noch 2022 die Erwartungshaltung an das Lied zu sein.

Das Schöne ist: Sobald Petersen singt, erklingt eine Intensität, die alles andere als gefühlsduselig ist. Richard Strauss' "Die Nacht" stagniert nicht in Innigkeit, sondern schreitet dezidiert im Achtelpuls voran. Der Themenkomplex "Bewegung im Inneren" beginnt nicht mit introvertiertem Wiegen, sondern mit Max Regers loderndem "Schmied Schmerz". Petersen spricht dabei so präzise, dass man fürs Verständnis keine abgedruckten Gesangstexte bräuchte. Wie bei ihr große Stimme, mimische Deutlichkeit und Klarheit des Vortrags zusammenfinden, ist wunderbar, auch im französischen Repertoire mit Liedern von Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn und Henri Duparc.

Bei all dem ist Pianist Stephan Matthias Lademann der ideale Partner. Er begleitet volltönend und diskret zugleich. So stellt er in Strauss' "Ruhe, meine Seele" Petersens starke Deklamation auf ein tiefgründendes Fundament, verzichtet aber darauf, aus den großen Arpeggien übermäßiges pianistisches Kapital zu schlagen. Das ist perfekt austariert. Ein intensiver Abend bis hin zu Gustav Mahlers atemberaubend ernstem "Urlicht". Die zweite Zugabe, Schuberts "Nacht und Träume" (jetzt zur thematischen Rundung also dieser Titel), widmet Petersen dem vor wenigen Tagen verstorbenen Dirigenten Stefan Soltesz.