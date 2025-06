Sie in der Oper zu erleben, ist immer ein Ereignis. Nur wenige Sängerinnen geben dort so viel wie Weltstar Marlis Petersen, die sich dem Klassikbetrieb aber auch immer wieder entzieht. Ein Gespräch über traurige und magische Bühnenmomente.

Interview von Rita Argauer

Marlis Petersen gehört zu den eigenwilligsten Persönlichkeiten des internationalen Opernbetriebs. Mit dem Klischee der klassischen Operndiva hat die Sopranistin von jeher gebrochen: mit ihren bunten Haarsträhnen, der Bodenständigkeit und ihrer Vorliebe für Popmusik oder Jazzbearbeitungen von klassischen Liedern. Trotzdem gehört sie zu den ganz Großen der Zunft. 1968 in Sindelfingen geboren, lebt sie heute auf dem Land in Griechenland und erntet Oliven im eigenen Hain, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht – in Wien, London oder New York. Im Interview erzählt sie, wie man mit dem persönlichsten und intimsten aller Musikinstrumente umgeht: der Stimme.