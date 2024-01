Sie spricht Schwedisch, akzentfreies amerikanisches Englisch, fließend britisches Englisch, österreichische Dialekte und Bairisch. Wer einen solchen Sprachschatz besitzt, muss viel unterwegs gewesen sein. Marlene Morreis war und ist gern auf Reisen. Studiert hat sie in München, lebte und arbeitete danach in Schweden und New York, bevor sie wieder hierher zurückkehrte. Der Fernsehzuschauer kennt die umtriebige Österreicherin aus Filmen wie "Lang lebe die Königin" an der Seite von Hannelore Elsner oder der Rosenmüller-Komödie "Wer's glaubt, wird selig". Zurzeit ist sie in einer Gastrolle im neuen Fernsehfilm "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" in der ARD-Mediathek zu sehen.