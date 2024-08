Speidel leitete zuvor das Museum der Alltagskultur und die Abteilung Populär- und Alltagskultur am Landesmuseum Württemberg. Dort setzte er mit einer inhaltlichen Neuausrichtung des Museums und neuen, publikumsnahen und partizipativen Formaten Akzente. Unter seiner Leitung zeigte das Museum zuletzt Ausstellungen wie „We are family. Was macht Familie eigentlich zur Familie?“ (2024), „Nebenan. Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I–III“ (2021) oder „Adieu Plastiktüte“ (2019). Auch ging man mit einem temporären Pop-up-Museum in ein Kaufhaus in Knittlingen (2020).

Der gebürtige Göttinger kennt München aus früheren Zeiten. Nach dem Studium der Europäischen Ethnologie und Geschichte der exakten Wissenschaften und der Technik in Berlin war er Volontär am Deutschen Museum/Verkehrszentrum in München und hatte dort bis 2009 ein Promotionsstipendium. Anschließend promovierte er an der Technischen Universität Berlin. Am Planungsstab Stadtmuseum Stuttgart (nun: StadtPalais – Museum für Stuttgart) war Markus Speidel unter anderem verantwortlich für die konzeptionelle Entwicklung der Dauerausstellung. Dort kuratierte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht nur die Migrations-, Industrie- und Technikgeschichte, sondern betreute als Baureferent auch den Umbau des denkmalgeschützten Wilhelmspalais.

Beste Voraussetzungen also für die Herausforderungen, die mit der Zukunft des Münchner Stadtmuseums verbunden sind. Direktorin Frauke von der Haar begrüßt die Berufung Speidels deshalb auch mit den Worten: „Mit Markus Speidel übernimmt ein ausgezeichnet vernetzter und in der Konzeption von Dauerausstellungen erfahrener Museumskollege die Leitung der Sammlung Stadtkultur.“ Aus seiner Zeit in Stuttgart bringe er „frische Impulse für die Neukonzeption des Museums und moderne Ansätze für Interimsformate mit“. „Themen wie Migrationsforschung oder queere Stadtgeschichte, die uns im Münchner Stadtmuseum schon lange beschäftigen, wird er weiterführen und ausbauen. Mit seiner Kompetenz im Bereich der Technikgeschichte bereichert er unser Profil.“