Der Gefängnisaufenthalt bleibt Markus Söder aller Voraussicht nach erspart: Der bayerische Ministerpräsident muss wohl nicht in Zwangshaft, auch wenn die von ihm geführte Staatsregierung seit sieben Jahren ein Gerichtsurteil zur Luftreinhaltung in München missachtet. Das ergibt sich aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Donnerstag. Eine solche Maßnahme wäre zwar grundsätzlich möglich, so die Richter, aber nur dann, wenn es im deutschen Recht eine präzise Rechtsgrundlage dafür gebe. Ob dem so sei, das müsse der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) entscheiden - der sah das bislang aber nicht so.

Der Hintergrund: Die Deutsche Umwelthilfe hatte vor dem VGH beantragt, Söder oder andere Amtsträger wie Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in Zwangshaft zu schicken. Der Umweltverband hatte bereits 2012 ein erstes Urteil des Münchner Verwaltungsgerichts erwirkt, in dem die Richter wirksame Schritte verlangt hatten, um die Qualität der Münchner Luft zu verbessern - bis hin zu Fahrverboten für Dieselautos. Dies hat der Freistaat, der dafür zuständig ist, bis heute nicht getan. Auch nicht, nachdem die nächsthöhere Instanz, der Verwaltungsgerichtshof, im Februar 2017 entschieden hatte, Freistaat und Stadt müssten umgehend ein Konzept für Diesel-Fahrverbote in München ausarbeiten.

In solchen Fällen können Richter ein Zwangsgeld gegen den Freistaat verhängen, das nach Ansicht der Umweltschützer aber wenig wirksam ist. Denn die Höchstsumme liegt bei 10 000 Euro, und im Endeffekt wandert das Geld nur von der Kasse eines Ministeriums in die eines anderen. Die Umwelthilfe beantragte deshalb eine Zwangshaft und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof rief den EuGH an, um zu erfahren, wie weit er gehen darf, um seine Entscheidung aus dem Jahr 2017 durchzusetzen. Nach EU-Recht sind "alle erforderlichen Maßnahmen" zu treffen, um die Einhaltung der entsprechenden Richtlinie zur Luftqualität zu garantieren.

Der EuGH hat nun entschieden, eine Zwangshaft müsse nicht nur verhältnismäßig sein. Sie müsse auch eine "hinreichend zugängliche, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbare Rechtsgrundlage" haben. Diese Fragen müssten die bayerischen Gerichte klären. In Deutschland ist eine Erzwingungshaft nur in Zivilverfahren gegen Privatpersonen vorgesehen. Prinzipiell ist diese Vorschrift auch bei Verwaltungsprozessen anwendbar, was die Umwelthilfe in diesem Fall auch fordert. Der Verwaltungsgerichtshof beantwortete diese Frage bislang aber anders: Das deutsche Recht sehe "die gerichtliche Verhängung von Zwangshaft gegenüber Amtsträgern" nicht vor, erklärte er vor einem Jahr, als er die Frage dem EuGH vorlegte.

Der Europäische Gerichtshof lehnt sich mit seinem Urteil auch an die Argumentation des zuständigen EuGH-Generalanwalts Henrik Saugmandsgaard Øe an. Der lehnte in seinen Schlussanträgen Mitte November eine Zwangshaft ab. Eben weil dafür in Deutschland die Rechstgrundlage fehle. Zudem sei nicht klar sei, wer eigentlich von Zwangshaft betroffen sein könnte: die Politiker oder die für die Luftreinhaltung zuständigen Beamten in den Ministerien und Behörden?

Söder und die bayerische Staatsregierung halten Fahrverbote für unverhältnismäßig. Und sie bringen als weiteres Argument dagegen die aktuellen Zahlen aus München vor. Seit 2017 habe sich die Luftqualität erheblich verbessert, das Limit für Stickoxid werde nur noch an wenigen Stellen überschritten. Tatsächlich stimmt das mit den aktuellen Messwerten des Münchner Umweltreferats überein, die vor etwa einem Monat veröffentlicht wurden und sich auf das dritte Quartal 2019 beziehen. Demnach wurde der Grenzwert an elf der 44 städtischen Messstellen überschritten. Der maßgebliche Wert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter ist ein Jahresmittelwert - dieser kann erst Ende Dezember erhoben werden. Zittern muss Söder davor aber nicht.