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Rede an der Bayerischen StaatsoperMarkus Söder: „Ohne Kunst stirbt ein Staat im Inneren“

Lesezeit: 3 Min.

Ministerpräsident Markus Söder mit Staatsintendant Serge Dorny und Kunstminister Markus Blume
Ministerpräsident Markus Söder mit Staatsintendant Serge Dorny und Kunstminister Markus Blume
Foto: Geoffroy Schied

Erstmals ist der Ministerpräsident beim glamourösen Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper zu Gast und macht gleich ein großes Versprechen. Was steckt dahinter?

Von Jutta Czeguhn

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„Si je t’aime, prends garde à toi!“ Mezzosopranistin Marina Viotti singt die berühmte „Habanera“ aus Bizets Oper „Carmen“ und fordert das Publikum auf, den Chorrefrain mitzuträllern. Klappt nur so halb. „Prends garde à toi!“ Nimm dich in Acht! Einer brummelt definitiv nicht mit, denn er hat zu diesem Zeitpunkt – man befindet sich kulinarisch zwischen niederbayerischem Landhuhn mit Buttermilch und Wagyu-Short-Rib mit Limabohne – das illustre Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper bereits verlassen. Es ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Und doch müssen sie gerade jetzt an ihn denken. Hat sich vor ihm jemand in Acht zu nehmen? Kanzler Friedrich Merz vielleicht?

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