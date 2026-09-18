„Si je t’aime, prends garde à toi!“ Mezzosopranistin Marina Viotti singt die berühmte „Habanera“ aus Bizets Oper „Carmen“ und fordert das Publikum auf, den Chorrefrain mitzuträllern. Klappt nur so halb. „Prends garde à toi!“ Nimm dich in Acht! Einer brummelt definitiv nicht mit, denn er hat zu diesem Zeitpunkt – man befindet sich kulinarisch zwischen niederbayerischem Landhuhn mit Buttermilch und Wagyu-Short-Rib mit Limabohne – das illustre Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper bereits verlassen. Es ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Und doch müssen sie gerade jetzt an ihn denken. Hat sich vor ihm jemand in Acht zu nehmen? Kanzler Friedrich Merz vielleicht?