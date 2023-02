Zu seiner kultigen "Pabst-Audienz" im Berliner Wintergarten erscheint der Autor, Regisseur und Varieté-Neuerfinder Markus Pabst schon einmal in weißer Ordenstracht. Und lässt sich kopfüber ans Trapez hängen, um dem Publikum zu erklären: "Ich will die Welt auf dem Kopf stehen sehen: Die unten sind dann oben!" Auch in seinen Texten liest er Wörter gerne mal rückwärts - so entsteht aus "Leben" eben "Nebel".

Eine Hommage an das Wort, irgendwo angesiedelt zwischen Stand-up-Comedy und Poetry Slam, präsentiert er am 6. Februar im Gop, wenn er die Münchner zur "Markus Pabst Audienz" lädt - und so existenzielle Fragen stellt wie die nach dem meistgekauften Toilettenpapier. Richtig, das heißt tatsächlich "Happy End". "Über Jahre habe ich Texte für andere geschrieben, doch wenn ich meine Texte selber spreche, merke ich, kommen sie meist noch stärker an. Denn ich weiß am besten was ich damit gemeint habe", sagt Pabst.

Markus Pabst Audienz, Mo., 6. Februar, 20 Uhr, Gop, Maximilianstraße 47