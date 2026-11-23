Seine künstlerische Handschrift ist so unverwechselbar wie sein Kleidungsstil: Markus Lüpertz gilt als der wohl letzte „Malerfürst“ unserer Tage. Der Elan des 85-Jährigen ist ungebrochen, auch wenn er ein Knieproblem hat – „wegen eines Unfalls, nicht wegen des Alters“, wie er kokettierend betont. Lüpertz liebt die Oper und verachtet das Regietheater. Bei dem Thema kann er sich echauffieren, was er beim Gespräch bei der Eröffnung seiner Ausstellung in der Galerie Art Affair in München auch tut. Hier sind Zeichnungen, Grafiken, Gouachen, Plastiken und Gemälde rund um sein „Rheingold“ am Staatstheater Meiningen zu sehen (noch bis 5. Dezember). Die Inszenierung (Premiere war im Frühjahr) wird dort am 19. Dezember wieder aufgenommen.