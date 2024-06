Heute würde man das tragische Schicksal von Theresia Kaiser, die als „letzte Hexe“ Münchens 1701 hingerichtet wurde, eindeutig als „Metoo“-Fall bezeichnen: Sie diente als Magd bei einem hohen kurfürstlichen Beamten. Der stellte der 17-Jährigen nach – und die junge Frau verweigerte sich ihm. „Daraufhin denunzierte sie der Beamte als Hexe; sie wurde im Falkenturm an der Kreuzung Falkenturmstraße und Maximilianstraße inhaftiert. Und nach ihrer Verurteilung als Hexe verbrannt, auf der Hinrichtungsstätte, an der sich heute der Omnibusbahnhof befindet“, erzählt Markus Laymann. Im Hauptberuf ist der 53-jährige Schwabinger Rechtsanwalt, daneben aber auch Zauberkünstler mit einem Faible für Zaubergeschichte .

Gemeinsam mit seinem Kollegen Janis von dem Borne präsentiert er von 6. bis 9. Juni sieben magische Schicksale aus sechs Jahrhunderten Münchner Stadtgeschichte. Zu jeder Story zeigen sie ein besonderes Kunststück – im Falle der unglücklichen Magd anknüpfend an die Legende, nach der eine riesige Fledermaus sie in ihrem Kerker besucht und die Verurteilte sich verwandelt habe.

Detailansicht öffnen Der Falkenturm in München, Gemälde von Heinrich Schönfeld. Bis 1826 diente er als Gefängnis, 1863 wurde er abgerissen. (Foto: Repro: Ernst Keller)

Auch der venezianische Scharlatan Marco Bragadino kommt zur Sprache, der behauptete, als Alchemist Gold herstellen zu können. „Er fand in dem Bayernherzog Wilhelm V. einen Finanzier, auf dessen Kosten er sich am bayerischen Hof ein alchemistisches Labor einrichtete“, sagt Laymann. Auf Betreiben der alarmierten Räte und Stände wurde der selbsternannte Goldmacher schließlich des Betrugs überführt und 1591 auf dem Münchner Weinmarkt geköpft. „Dabei darf man nicht vergessen, dass durch solchen Unfug wie die Goldherstellung letztendlich vor über 300 Jahren das ,weiße Gold‘, das Porzellan entdeckt wurde“. Sinn für Humor und chemische Kunststücke beweist übrigens der Lehrstuhl für Anorganische Chemie an der Technischen Universität München mit der sogenannten „Marco Bragadino-Faschingsvorlesung“.

Zum Abschluss erleben die Zuschauenden eine Séance wie sie vor hundert Jahren im Palais Schrenck-Notzing am Karolinenplatz abgehalten wurden. „Die Idee, mit Verstorbenen in Verbindung treten zu können, war in Deutschland in den 1920er-Jahren sehr en vogue. Sicher kam das auch dem Bedürfnis vieler Menschen entgegen, die in dieser Zeit ihre Angehörigen durch die Spanische Grippe oder den Ersten Weltkrieg verloren hatten. Vielleicht war es auch eine Art der Trauerarbeit, wenn sie von ihren Verstorbenen im Jenseits die Nachricht erhielten, dass alles gut sei“, sagt Laymann.

Die Séancen des Parapsychologen und Hypnoseforschers Freiherr von Schrenck-Notzing waren jedenfalls begehrte Gesellschaftsereignisse, an denen 1922 auch Thomas Mann teilnahm. „Er kam als Skeptiker, war dann aber so beeindruckt, dass er noch an zwei weiteren Sitzungen teilnahm“, erzählt Laymann. „Es ist nicht anders: ich bin den Okkultisten in die Hände gefallen“, lautete denn auch Thomas Manns ironisches Eingeständnis, das den Auftakt bildet zur Beschreibung dieser drei Séancen beim Münchner Geisterbaron. „Auf diesen Protokollen beruht die Séance, die wir in unserer Show für das Publikum nachspielen“, sagt Laymann. Jede Vorstellung ist auf zwanzig Personen beschränkt, damit man den magischen Wundern ganz nah sein kann.

Münchens Magisches Panoptikum, Donnerstag, 6. bis Sonntag, 9. Juni, diverse Anfangszeiten zwischen 19 und 21 Uhr, Pathos Theater, Dachauer Straße 110d