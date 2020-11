Von Paul Schäufele

Hut ab, wer sich an dieses Konzert wagt und nicht mit aufgeschürften Händen vom Flügel aufsteht. Max Regers Klavierkonzert gehört nicht ohne Grund zu den großen ungespielten Solokonzerten der Musikgeschichte, ein Schicksal, das es sich mit Busonis Klavierkonzert teilt. Und wie dieses ist es der Zug ins Monumentale, Ausufernde, der Pianisten mit dem Stück fremdeln lässt. Nicht jedoch Markus Becker, Max-Reger-Versteher par excellence und außerdem virtuos genug, seinen mit Akkorden gefluteten und mit Oktavläufen durchsetzten Part nicht nur mit Löwenpranken abzuklopfen, sondern auch dem hypersensiblen, verletzlichen Reger zu seinem Recht zu verhelfen. Joshua Weilerstein und die NDR Radiophilharmonie helfen ihm bei diesem geglückten Versuch, das reichlich opake Stück zu durchleuchten. Nicht nur im langsamen Satz, der in seiner tränentreibenden Schönheit ohnehin der zugänglichste ist, sondern auch in den komplexen Kopfsätzen. Reger nimmt die vertrauten Formen und setzt sie zu etwas Großartigem, Neuem zusammen. Es ist auch diese Fremdheit im Vertrauten, die Becker spielerisch umzusetzen weiß und die seine Interpretation so hörenswert macht. Das gilt für das Konzert wie für die exquisiten Solo-Miniaturen ("Episoden", Opus 115), mit denen die Aufnahme abschließt.

Max Reger: Klavierkonzert op.114, Markus Becker (Klavier), NDR Radiophilharmonie, Ltg.: Joshua Weilerstein, Cavi, 2017