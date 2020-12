Weihnachten ist das Fest, an dem selbst in eigentlich nicht singenden Familien gesungen wird. Von den Gottesdiensten ganz zu schweigen. Nachdem das in diesem Jahr so nicht möglich sein kann, ruft der Bayerische Musikrat zu einer Aktion auf, die ein gemeinschaftliches musikalisches Erlebnis schaffen soll. An Heiligabend sollen möglichst alle Weihnachten-feiernden Bayern um 15 Uhr an ihre Fenster oder auf ihre Balkone treten und gemeinsam singen oder musizieren. Zuerst "Alle Jahre wieder", danach "O du fröhliche". Texte und Notenmaterialien für Sänger, Bläser und Streicher gibt es unter www.bayerischer-musikrat.de/nachrichten/Balkonmusik.