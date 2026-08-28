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Zum Tod des Holocaust-Überlebenden Avremale LitmanEiner, der seine Fröhlichkeit nie verloren hat

Lesezeit: 2 Min.

Der Holocaust-Überlebende Avremale Litman lebte als Kind im Kinderzentrum Markt Indersdorf.
Der Holocaust-Überlebende Avremale Litman lebte als Kind im Kinderzentrum Markt Indersdorf.
Claudia Schlemmer

Avremale Litman ist als Kind vor den Nationalsozialisten geflohen. Er war eine der letzten Stimmen dieser Zeit. Trotz seiner Erlebnisse war er ein Zeitzeuge, der nie seinen Witz verloren hat. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.

Von Lisa Bögl

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Als Avremale Litman zum letzten Mal nach Markt Indersdorf im Landkreis Dachau kam, hatte er einen speziellen Wunsch. Er stieg aus dem Bus und seine erste Frage war: Wo gibt es hier „Biera“? Daran erinnern sich mehrere Menschen, die ihn damals begleiteten. Denn ein Bier in Markt Indersdorf zu trinken, versetzte ihn zurück in seine Jugend. Nach seiner Flucht aus Polen vor den Nationalsozialisten hat er im jüdischen Kinderzentrum Kloster Indersdorf nahe München gelebt. Dort gehörte er zu den Jüngsten und spielte immer wieder Streiche. Als sich ein heimliches Liebespaar nachts unter dem Fenster ihres Schlafraums traf, überschüttete er sie mit einem Eimer Wasser. Litman selbst erinnerte sich bei seinem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Sommer 2025 noch lebhaft an die Zeit: „Wenn wir Freizeit hatten, spielten wir Fußball oder tranken heimlich Bier.“

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SZ PlusVon Lisa Bögl

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