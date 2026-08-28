Als Avremale Litman zum letzten Mal nach Markt Indersdorf im Landkreis Dachau kam, hatte er einen speziellen Wunsch. Er stieg aus dem Bus und seine erste Frage war: Wo gibt es hier „Biera“? Daran erinnern sich mehrere Menschen, die ihn damals begleiteten. Denn ein Bier in Markt Indersdorf zu trinken, versetzte ihn zurück in seine Jugend. Nach seiner Flucht aus Polen vor den Nationalsozialisten hat er im jüdischen Kinderzentrum Kloster Indersdorf nahe München gelebt. Dort gehörte er zu den Jüngsten und spielte immer wieder Streiche. Als sich ein heimliches Liebespaar nachts unter dem Fenster ihres Schlafraums traf, überschüttete er sie mit einem Eimer Wasser. Litman selbst erinnerte sich bei seinem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Sommer 2025 noch lebhaft an die Zeit: „Wenn wir Freizeit hatten, spielten wir Fußball oder tranken heimlich Bier.“