Mark Turner (2. von rechts) präsentiert sich mit seinem Quartett dort, wo auch sein Sound verortet ist: in New York.

Wenn es unter den aktuellen Saxofon-Stars einen "Sideman" gibt, dann ist es Mark Turner. Auf Alben von Enrico Rava, Billy Hart, Stefano Bollani, Gilad Hekselman oder Linda May Han Oh war er in jüngerer Zeit zu hören. Unter eigenem Namen aber erschienen seit 2001 gerade mal drei Alben bei seinem Hauslabel ECM. Das jüngste - "Return From The Stars", inspiriert von Cartoon-Figuren und Sciene-Fiction-Romanen wie dem titelgebenden von Stanislaw Lem - stellt er nun in der Unterfahrt vor: Ein Fluss sich immer neu verzweigender Melodien mit einem einzigartigen Bandsound seines Quartetts mit dem Trompeter Jason Palmer, dem Bassisten Joe Martin und dem Schlagzeuger Jonathan Pinson.

Mark Turner, Do., 6. Juli, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de