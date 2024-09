SZ Plus Konzertsommer : Wie München von Swiftonomics und Adeleffect profitiert

Der Mega-Konzertsommer lockt Hunderttausende in die Stadt, die viel Geld in Hotels, Gaststätten und Geschäften ausgeben. Nun legen Marktforscher erste Zahlen vor – auch ein wichtiger Rekord könnte in diesem Jahr aufgestellt werden.

Von Catherine Hoffmann