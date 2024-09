Westernhagen-Konzert in München

Keine Leinwände, Bildschirme oder Videos, nur Musik: Mit 75 Jahren steht Marius Müller-Westernhagen im Circus Krone auf der Bühne. Und so viel ist sicher: Die Fans haben ihren Spaß – und der Sänger auch.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Vor Jahren hat Marius Müller-Westernhagen auf einer Pressekonferenz einmal gesagt, er wolle es nicht so machen wie die Rolling Stones und aufhören, bevor es peinlich werde. Komm du mal in dein Alter, hätte man ihm da schon gerne zugerufen. Und siehe da: Jetzt ist er 75, auf Tour, und von Aufhören ist keine Rede. Dieser einzigartige Energie-Austausch zwischen Bühne und Saal macht dann wohl einfach zu viel Spaß, den Künstlern wie im besten Fall auch dem Publikum. Und so viel ist sicher: Die Leute im Circus Krone hatten ihren Spaß, und Müller-Westernhagen auch.