Mario Radetzky, Sänger der Alternative-Rockband „Blackout Problems“, freut sich in der Woche vom 12. bis zum 18. August auf das Festival-Wochenende, das neue Buch von Benedict Wells und veganen Döner in Haidhausen.

Nach dem Konzert im Februar im Münchner Zenith im Vorprogramm von Enter Shikari wurde ein Foto von Mario Radetzky in den sozialen Medien gepostet: Der Sänger der Blackout Problems lag vollkommen verausgabt am Boden, rang nach Luft. So geht es dem Musiker nach jeder Show, seine Devise auf der Bühne: alles geben. Und dank dieser Energie wurde die Alternative-Rockband weit über München hinaus bekannt, steht mittlerweile bei Sony unter Vertrag und landete mit dem jüngsten Album „Riot“ auf Platz fünf der deutschen Charts. Diese Woche geht es für Konzerte nach Leipzig und nach Tschechien, aber die große Vorfreude gilt dem Heimspiel in München im Herbst.