Von Oliver Hochkeppel, München

"Ohne Umwege" hieß eine EP, die Marina Schlagintweit vor acht Jahren veröffentlichte, da war sie 22. Man darf behaupten, dass die Münchner Pianistin und Komponistin danach freilich einige Umwege benötigte, bis sie bei dem angelangte, was ihr wohl am meisten entspricht: beim Jazz.

Dass ganz generell die Musik ihr Weg sein würde, war allerdings sehr früh klar, und es wurde ihr auch in die Wiege gelegt: Ihre Mutter ist Musikpädagogin und gründete schon zwei Jahre vor Marinas Geburt die Musikschule Ampertal, die sie bis heute leitet; ihr Vater, hauptberuflich Wissenschaftsjournalist und inzwischen zweiter Bürgermeister ihrer Heimatstadt Unterschleißheim, ist begeisterter Hobbymusiker. Solange Marina Schlagintweit zurückdenken kann, immer hatte sie ein Klavier um sich: "Meine Großmutter sagt immer, das war mein Spielzeug. Ich bin quasi an den Tasten groß geworden". Schnell entwickelte sich daraus mehr, rückte das Komponieren in den Vordergrund: "Ich habe schon mit sechs oder sieben Jahren die ersten Stücke erfunden. Meine Eltern haben die mit einem Midi-Programm aufgenommen, es gibt also sogar Noten davon."

Was damals noch nach Mozart oder Haydn klang, bekam mit der Zeit eigene Konturen. Klangfarben und Sounds weckten immer stärker Schlagintweits Interesse. Und so entschied sie sich nach dem Abitur in Unterschleißheim, an die Hochschule für Musik nach Detmold zu gehen. Weil es dort einen Studiengang namens "SoundArt" gibt. Wie der Name andeutet, arbeitet man dabei viel am Rechner, trotzdem empfand sie diese Ausbildung als "überhaupt nicht mathematisch, sondern sehr sinnlich". Sie schrieb für Ensembles und sogar Symphonieorchester, im wesentlichen im Bereich der Neuen Musik, verstärkt ging es in Richtung Performance. Aber auch Film-Scores taten sich auf, unter anderem für den preisgekrönten Dokumentarfilm "Seelenvögel".

"Ich habe eine wöchentliche Session in meinem Wohnzimmer etabliert."

Über Jazz-begeisterte Kommilitonen entdeckte sie schon in dieser Zeit den Jazz für sich, den zeitgenössischen etwa eines Vijay Iyer, nicht den klassischen. Als die Art Musik, "die meinem Wesen und dem entspricht, was ich schon immer machen wollte." Endgültig in diese Richtung dirigierte sie ein Stipendium für die "Cité internationale des arts" in Paris. Ein Jahr lang verbrachte sie dort unter Künstlern aller Art, "eine wahnsinnig fruchtbare Zeit", wie sie sagt. "Ich habe eine wöchentliche Session in meinem Wohnzimmer etabliert. Da habe ich entschieden, dass ich zukünftig Musik so und in dieser Intensität leben will." Was sie auch wieder mehr zurück zum Klavier führte, ihrem Herzensinstrument. "Das Klavier war ja der Grund für alles, was passiert ist. Und das Improvisieren kam bei mir nicht erst mit dem Jazz, das war immer schon meins." Beides wollte sie jetzt vertiefen und nach zwei freiberuflichen Orientierungsjahren, unter anderem in Berlin, nahm sie nochmals ein Studium auf, diesmal zuhause in München, Jazzklavier bei Tizian Jost und Komposition bei Gregor Hübner.

"Es fehlen München Plattformen für die vielen spannenden Projekte."

Schon in dieser Zeit hat sich Schlagintweit in der Szene etabliert, auch als Mitinitiatorin des "Jazzlabors" und "Jamjazz Festivals" im Bahnwärter Thiel und in der Milla. "Es fehlen München Plattformen für die vielen spannenden Projekte, gerade bei den Studierenden hat sich vieles entwickelt." Dazu gehören natürlich auch ihre eigenen Bandprojekte. Die zwei wichtigsten kann sie jetzt bei einer "Jazz Summer Week" in der Unterfahrt vorstellen. Von Dienstag bis Donnerstag ist Prisma Ambit zu erleben, erst vor kurzem gegründet, eigentlich als Duo mit dem kolumbianischen Gitarristen Óscar Mosquera, das in der Unterfahrt aber um den aufstrebenden Saxofonisten Anton Mangold zum Trio erweitert wird. Am Freitag und Samstag ist dann das schon seit zwei Jahren bestehende NVM Trio mit Bassist Vincent Rein und Schlagzeuger Nathan Carruthers an der Reihe.

Ein Ensemble nur mit Harmonieinstrumenten, eines als klassisches Klaviertrio mit Rhythmusgruppe - schon deshalb verkörpern sie ganz unterschiedliche Klangwelten. Die Schlagintweit noch dadurch erweitert, dass sie mit Samples und Sounds ihre "Vor-Jazz-Geschichte" mit einbringt. Immer ist die Sehnsucht nach einem bestimmten Gefühl der Ausgangspunkt ihrer Stücke. "Die ergeben sich aus einer Idee, quasi aus dem Nichts, und entwickeln dann ein Eigenleben." Das sollte man sich live nicht entgehen lassen.