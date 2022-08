So einen "Beifang" haben die Münchner Drogenfahnder nicht alle Tage: Als sie am Mittwoch vergangener Woche in einem Pasinger Mietshaus das Kellerabteil eines Verdächtigen durchsuchten, entdeckten sie im Kellerverschlag des Nachbarn Verdächtiges, darunter eine Feinwaage. Also besorgten sie sich einen neuen Durchsuchungsbeschluss - und stießen auf mehr als drei Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro, die möglicherweise aus Drogengeschäften stammen. Beim ursprünglichen Tatverdächtigen, dem sie durch längere Ermittlungen auf die Schliche gekommen waren, kamen gut 100 Gramm Marihuana und mehrere Hundert Euro Bargeld dazu. Ob die beiden jungen Männer - 31 und 23 Jahre alt - nicht nur Nachbarn waren, sondern bei ihren krummen Geschäften auch zusammengearbeitet haben, müssen weitere Ermittlungen des Kommissariats 82 zeigen.