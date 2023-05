Die Polizei findet die Pflanzen in einem Auto in Schwabing. In der Wohnung des Tatverdächtigen stoßen die Beamten auf eine Aufzuchtanlage.

Etwa 50 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei am Freitag nach Hinweisen im Wagen eines 60 Jahre alten Mannes entdeckt, der offenbar gerade dabei war, umzuziehen. In seiner schon ziemlich leergeräumten Wohnung in einem Wohngebiet in Schwabing stieß die Polizei dann noch auf einen versteckten Raum, in dem die entsprechenden Pflanzen offensichtlich aufgezogen worden waren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dazu fanden die Beamten zirka 5000 Euro in bar sowie weitere Drogen und Gegenstände, die auf ein schwunghaftes Geschäft schließen ließen. Der 60-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, konnte aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Umzug fortsetzen, allerdings ohne seine Pflanzen.