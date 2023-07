Die beiden Angeklagten sollen in der Gastronomie einen "schwunghaften Handel", so die Staatsanwaltschaft, betrieben haben.

Zwei Männer aus der Gastronomie stehen wegen Drogenhandels im ganz großen Stil vor dem Landgericht. Sie sollen den Stoff auch in den Läden verkauft haben, in denen sie arbeiteten. Verpfiffen hatte sie ein Wein-Experte.

Von Susi Wimmer

Egal ob beim hippen Japaner mit seelenvollem Sushi im Gärtnerplatzviertel, im stylischen Club am Odeonsplatz - oder im Superfood-Laden an der Schellingstraße: Neben den gesunden "Greens" gab es auch noch ganz anderen Stoff. Marihuana zum Beispiel oder Haschisch. Dafür sollen in ganz großem Stil die Gastro-Experten, teils Geschäftsführer, Bob K. und Damian D. gesorgt haben. Sie stehen aktuell vor der 8. Strafkammer am Landgericht München I, ihnen wird Drogenhandel und Besitz in nicht geringen Mengen vorgeworfen.