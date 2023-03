Schönheits-Reparatur an der Mariensäule

Das Steinfundament der Mariensäule am Marienplatz hat eine Restaurierung nötig. Katharina Höll ist eine der Handwerkerinnen, die daran arbeiten.

Steinmetz-Gesellin Katharina Höll restauriert derzeit die Mariensäule in der Innenstadt. Was dort nun alles zu tun ist und warum der Marmor selbst problematisch ist - und nicht Abgase oder angeklebte Kaugummis.

Von Philipp Crone

Die Mariensäule ist derzeit mit Zäunen verhüllt. Sie wird restauriert. Unter anderem von Katharina Höll, 22, Steinmetz-Gesellin der Münchner Firma Pfanner. Höll steht mit einer Zange und büroklammerdickem Draht in der Hand an der Säule und erklärt, was gemacht werden muss und warum.