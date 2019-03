8. März 2019, 12:59 Uhr Verkehr am Marienplatz Zwei Reifen statt vier Reifen

Damit das Rathaus nicht von kreuz und quer stehenden Lenkern umzingelt und nicht an jeden Laternenpfahl ein Rad gekettet ist, müssen mehr Stellplätze her.

Rund um den Marienplatz sollen Radlständer aufgestellt werden - wenn nötig, auch auf Kosten von Autoparkplätzen.

Von Renate Winkler-Schlang, Altstadt

Der Traum von der autofreien Altstadt könnte zum Albtraum mit von Fahrrädern kreuz und quer verstellten Bürgersteigen führen. Um das zu verhindern, haben sich Politiker des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel zum Ortstermin getroffen, mit Vertretern von Polizei, Planungsreferat, Kreisverwaltungsreferat, Baureferat und Bezirksinspektion, um rund um den Marienplatz Stellen zu finden, an denen zusätzliche Radlständer nicht stören würden. Dies berichtete Jürgen-Peter Pinck (SPD), Vorsitzender des Unterausschusses Umwelt und Verkehr, dem Gremium. Die Vorschläge der Stadtteilvertreter sollten über das hinausgehen, was das Planungsreferat ohnehin bereits in seiner Studie zum Radverkehr vorgeschlagen hatte.

Fünf Stellen habe man identifiziert, an denen Parkplätze für die Zweiräder sinnvoll wären, referierte Pinck: Da wäre zunächst eine Fläche im Tal auf Höhe des Rewe-Marktes und der Bezirksausschuss-Geschäftsstelle. Dort auf Höhe des Baumes in zweiter Reihe sei der Gehweg so breit, dass die Räder den Flaneuren nicht im Wege stünden und niemand gefährdet würde.

Dieser ursprünglich von den Grünen gemachte Vorschlag habe allseits Zustimmung gefunden. Ebenfalls im Tal, vor der Drogerie Müller, bestehe auch weiterer Bedarf. Hier sei der Bürgersteig zwar deutlich schmaler, doch es gebe hier keine Freischankfläche, also dürfte es gehen. Wer weiter rein fahren wolle aus dem Osten in Richtung Marienplatz, sollte auch vor der Heilig-Geist-Kirche sein Rad legal abstellen und sicher anketten können, lautete ein weiterer Vorschlag. Hier sei zwar auch der Taxistand situiert, doch die Gäste steigen nur ins jeweils ganz vorne parkende erste Taxi, also dürfte es dort nicht zu Kollisionen kommen, so der Unterausschussvorsitzende. Eine Einschränkung aber sah er: Man müsse erst prüfen, ob der Denkmalschutz der Kirche hier den Bau von Ständern unmöglich machen könnte.

Ein beliebter Abstellplatz für Räder ist rund um den U-Bahnaufgang beim Kaufhaus Beck. Es sollen passende Stellplätze geschaffen werden, um Chaos wie dieses künftig einzudämmen. (Foto: Robert Haas)

Doch nicht nur entlang des Tals wollen die Teilnehmer des Ortstermins Flächen für Räder reservieren, im Färbergraben haben sie ebenfalls eine für zusätzliche Ständer oder Bügel geeignete Fläche ausgemacht, und zwar vor dem Sportartikelgeschäft Schuster und dem Café. Hier allerdings hätten die Zweiräder keinen Platz auf dem Gehsteig, man müsste rund fünf Kurzzeitparkplätze für Autos dafür opfern. Der Behindertenparkplatz aber solle bleiben. Ein weiterer Radlständer war vor Sport Schuster baustellenbedingt abgebaut worden, so Pinck weiter, dieser solle wieder aufgestellt werden.

Zu Diskussionen führte der mögliche Wegfall von Parkplätzen: Der Gremiumsvorsitzende Wolfgang Neumer (CSU) erhob zunächst Einspruch, denn auch in der Sendlinger Straße seien ja viele Autoparkplätze für die Anlieger weggefallen. Doch Andrea Stadler-Bachmeier (Grüne) erklärte, in diesem Bereich gebe es ohnehin wenig Anlieger und andererseits genug Parkhäuser für Besucher, Kunden oder Touristen. Auch das Sporthaus Schuster sei gefragt worden und könne damit leben.

Gehwege werden durch geparkte Räder, wie hier in der Passage unter dem Alten Rathaus blockiert. (Foto: Robert Haas)

Uneins war man sich dann noch, ob Ständer oder Bügel von den Radbesitzern bevorzugt würden. Wolfgang Püschel (SPD) erklärte, er präferiere Bügel, das gebe auch im Stadtbild eine klarere Ordnung.

Paul Pongratz (CSU) machte noch den Vorschlag, an der Hackenstraße, wo das Hackerhaus früher eine Freischankfläche hatte, Platz für Räder zu schaffen. Die Idee fand Anklang, wird aber in der kommenden Sitzung extra besprochen, denn Pinck wollte das mit der Stadtverwaltung so gut abgestimmte Paket nicht verzögern. Für das Paket stimmten alle außer Haluk Sevengül (SPD). Er gab keine Begründung für sein Nein.