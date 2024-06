Groß ist der Andrang an Münchens Großbaustelle, deren Tore sich für einen Tag öffnen. Anlass ist an diesem Samstag das 866. Stadtgründungsfest. Vor den hohen Sichtschutzwänden rund um den Marienhof sind Verkaufsstände aufgebaut, dahinter gibt es Einblicke in das derzeit vielleicht größte Bauprojekt seiner Art in Europa: die zweite S-Bahn-Stammstrecke.

Lars Schütze lässt diesen Superlativ ganz nebenbei fallen. Er ist einer der 25 Mitarbeiter, die mit orangefarbenen Leuchtwesten gut erkennbar sind und Fragen beantworten. Der studierte Versorgungstechniker ist als Projektingenieur für den Ausbau zuständig. Er sei vom ersten Tag an dabei gewesen, erzählt er, habe den Marienhof 2016 noch als grüne Wiese erlebt und den Baubeginn im Jahr 2018 mit vorbereitet. Grün soll es hier später auch wieder werden.

Detailansicht öffnen Sie haben eine der größten Baustellen Europas im Griff: Lars Schütze (links), leitender Projektingenieur und Jörg Müller, technischer Leiter. (Foto: Florian Peljak)

Bis dahin aber müssen sie noch weitere zehn Meter Tiefe schaffen. Gebaut wird „bergmännisch“, erfährt man, das heißt mit dem Bagger Meter für Meter nach unten. Viel Sand und Ton gibt es im Münchner Grund – und auch Wasser. Um es abzuleiten, wurden in der Baustelle selbst und im umliegenden Stadtgebiet diverse tiefe Brunnen gebohrt.

Für die vielen Kinder, die mit ihren Eltern hier sind, sind die langen Röhren nur wenig spannend. Hier liegen Unmengen von ordentlich geschichteten Stahlträgern und Werkzeuge, zu sehen sind gesicherte Gruben, vor allem ziehen die Laderaupe und die Bagger das Interesse auf sich. Denn man darf sich in sie setzen. Die Warteschlange davor ist entsprechend lang.

Detailansicht öffnen Besucher stehen Schlange, um sich einmal in die Bagger zu setzen. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen 7,5 Kubikmeter Erde nimmt der große Bagger mit einer Schaufelladung auf. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Verglichen mit einem Spielzeug verhält sich etwa der Seilbagger gefühlt wie ein Elefant zu einer Maus. 7,5 Kubikmeter Erdreich kann er mit seiner Schaufel mit einer Ladung aufnehmen. Abtransportiert wird ganz klassisch mit Lkw.

Eine der meistgestellten Fragen der Besucher an diesem Tag: „Läuft der Bau nach Plan?“ Ja, heißt es dann von allen Seiten. „Wir sind im Zeitplan“, sagt auch Schütze. 2030 soll der Rohbau fertig, drei bis vier Jahre später dann das Projekt am Marienhof insgesamt abgeschlossen sein. Also etwa in zehn Jahren.

„Wenn das hier zu Ende ist, bin ich in Rente“, sagt ein Besucher und seufzt. Ihn nerven die häufigen Störungen des S-Bahn-Betriebs wegen der Baumaßnahmen. Aber dass er mit Freunden hier steht und sich alles ansieht, ist für die anwesenden Ingenieure ein gutes Zeichen. „Unsere Botschaft bei so einem Tag der offenen Baustelle ist: Wir bauen hier für alle Menschen, die hier leben“, sagt ein DB-Sprecher.

An Schützes Stand ist auf Bannern in knappen Worten, aber mit eindrucksvollen Zahlen erklärt, was Schlitzschutzwände sind. Sie bestehen aus Stahl und Beton und sichern den Bau ringsum ab. 17 200 Quadratmeter groß und 1,50 Meter dick sind diese 110 Lamellen, die etwa 56 Meter tief in den Boden gefräst sind.

Die Gesamtfläche der Baustelle, sagt Jörg Müller, technischer Leiter, ist etwa so groß wie ein Fußballfeld. „Ein Fußballfeld 40 Meter unter der Erde.“ Gut 185 000 Kubikmeter Material werden dann ausgehoben worden sein. Mitten in dicht bebautem Stadtgebiet. Die Standfestigkeit der umliegenden Gebäude müsse man ständig überwachen. An den Hauswänden rundum, Schütze zeigt auf kleine schwarze Punkte, wurden dazu Hunderte Prismen angebracht, die Bewegungen messen sollen.

Auf vier Ebenen sollen hier mal Züge fahren – etwa 2035 soll es soweit sein. Aktuell ist man 30 Meter unter der Gebäudeoberkante.