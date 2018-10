24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Marie Zehetmaier Unbequeme Pädagogin

"Unheilbarer Pazifismus" lautet die Diagnose, wegen der die Nazis 1939 Marie Zehetmaier entmündigen und viele Jahre einsperren. Doch selbst nach dem Zweiten Weltkrieg darf sie nicht mehr als Lehrerin arbeiten. Zehetmaier sei eine "wenig erfreuliche Erzieherpersönlichkeit", heißt es in ihrer Personalakte. Überhaupt klingt es nicht besonders nett, wie die Menschen sie beschreiben. Sie sei willensstark und ehrgeizig, fanatisch, stur, ein wenig verrückt. Ob das Urteil der Leute anders ausgefallen wäre, wenn Zehetmaier ein Mann gewesen wäre? Im Nachhinein schwer zu sagen. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit war Marie Zehetmaier in jedem Fall.

Nachdem sie eine Weile in Griechenland als Erzieherin gearbeitet hatte, studierte Zehetmaier ab 1907 in München Mathematik und Physik auf Lehramt. Damals durften jedoch nur Männer an Höheren Schulen unterrichten. Sie arbeitete deshalb als Hauslehrerin, bis sie 1915 als eine der ersten Frauen eine Stelle als Physik- und Mathematiklehrerin am Luisengymnasium bekam. Im gleichen Jahr fiel einer ihrer Brüder im Krieg, und sie begann, sich in der Friedensbewegung zu engagieren. Zehetmair schrieb Aufrufe, Kettenbriefe und Texte an Vereine, Behörden und Zeitungen. 1917 wurde sie deshalb aus dem Schuldienst entlassen und kurz darauf in Haar in die Oberbayerische Kriegsirrenanstalt, wie die Psychiatrie damals hieß, eingewiesen. Zu Beginn der 1930er-Jahre wanderte Zehetmaier nach Griechenland aus, doch sie kehrte nach ein paar Jahren zurück. Nur vier Tage nach ihrer Ankunft nahmen sie die Nazis fest und wiesen sie in eine Anstalt bei Wasserburg ein.