In der Pettenkoferstraße soll das Marie-Therese-Gasthaus die Tradition in unsere Zeit führen. Da ist noch Raum für Entwicklung.

Von Tankred Tunke

In Zeiten, in denen Essengehen oft unerfreulich teuer geworden ist und mancher Gastronom unter Gästeschwund ächzt oder sogar schließen muss, stimmt es optimistisch, wenn irgendwo ein neues Wirtshaus eröffnet. Vor allem an so prominenter Stelle, am Ende der Pettenkoferstraße, fast direkt an der Wiesn, deren Patronin auch dem Marie-Therese ihren Namen gab, Eröffnung war im Juli.