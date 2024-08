Gut sechs Wochen sind es noch bis zum Anstich auf der Theresienwiese, doch im neuen Gasthaus Marie Therese nebenan fließt schon das Bier. Pardon, „Gasthaus“! Darauf legen die jungen Wirte Wolfgang Hingerl (Mural-Gruppe), Philipp Schlick und Niklas Hacker (Le Florida, Amistad) Wert. Denn vom Mittagstisch (Mittagsgericht 14,50 Euro) über den Kaffee am Nachmittag mit Buchtel und Marillenröster (11 Euro) bis zum Hauptgang am Abend (z. B. Cordon Bleu mit Rahmgurken und Bratkartoffeln, 24 Euro) soll das Marie Therese ganztags jeden Gästewunsch erfüllen. Vor wenigen Wochen feierte das Restaurant mit bayerisch-österreichischer Küche Eröffnung am Standort des ehemaligen Speiselokals Lenz. Die unmittelbare Nähe zur Wiesn sei für das Wirte-Trio nicht abschreckend gewesen, höchstens „respekteinflößend“, sagt Hingerl. „Wir werden uns zur Wiesn sicher etwas einfallen lassen. Aber das Marie Therese soll auch unterm Jahr ein Lokal fürs Viertel sein.“ (Marie Therese, Pettenkoferstr. 48, Mo bis So 12 bis 24 Uhr, Telefon 089/44236033)