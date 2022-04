Von Vivian Harris

Zufällig berühmt werden, klingt immer am coolsten. Ungeplant, ungewollt und einfach, weil eins zum anderen führt. Hört man die Geschichte von Marie Montexiers erstem Auftritt, könnte man meinen, bei der heute 24-Jährigen sei das so oder so ähnlich gewesen: Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund veranstaltet sie in abgelegenen Wäldern bei Köln illegale Raves. An einem davon wird sie aufgefordert, auch selbst aufzulegen - ohne richtige Vorbereitung oder Erfahrung. Dann führt eben eins zum anderen - Kontakte aus Berlin zu Kontakten in Spanien nämlich -, wo Montexier direkt für ihren zweiten Gig gebucht wird.

Die DJ, die mittlerweile von Köln nach Leipzig gezogen ist, würde sich vermutlich nie selbst als berühmt bezeichnen. Oder behaupten, dass ihr Erfolg reiner Zufall war. Seit ihren Anfängen als jugendliche Vinyl-Enthusiastin ist ja auch viel passiert: Marie Montexier ist mit ihrem unvorhersehbaren Sound zu einer international gefragten Producerin geworden, legt als Resident beim Berliner Kollektiv "Warning" auf, hat ein Label gegründet und unterstützt mit diesem und mit ihrer Partyreihe "Précey" deutsche Flinta-Künstlerinnen und -Künstler.

Bis heute lässt sie sich von allem inspirieren, was sie irgendwie gut findet

"Précey" entstand aus der Motivation, die männerdominierte DJ-Szene Kölns auch für Frauen und nicht-binäre Artists zu öffnen. Noch immer gebe es nämlich nicht genug diverse Line-ups, und das, obwohl die Stadt doch eigentlich so vielfältig ist. Das Kollektiv möchte deshalb "Raum für Diversität schaffen, um Safe Spaces und Empowerment in der Szene entstehen zu lassen, aber auch, um Genregrenzen zu überwinden". Genregrenzen gibt es auch bei ihrem Label Paryìa nicht. Vielmehr legt man darauf Wert, aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben, die, genau wie Marie selbst, offen für jede Art von Sound sind. Das Label-Debüt machte vor knapp einem Jahr Jonathan Sümer alias a.b.u.303m, der sich von der Musik seines Vaters inspirieren ließ und Elemente aus anatolischer Volksmusik mit Elektronika mixte.

Er ist es auch, der Montexiers Musik prägte. Er und die Neugier. Die besten Freunde tauschten immer wieder diverse Diskografien untereinander aus, und Marie ließ sich - bis heute - von allem inspirieren, was sie irgendwie gut fand. Egal ob elektronisch oder nicht, ihr kam es eher auf die Geschichte hinter der Platte an. Zwischen Downtempo, Acid und härteren Breaks geht es Montexier vor allem um die Dramaturgie in ihren Sets und darum, sich auf keinen Fall festzulegen. Ziemlich zufällig, ziemlich cool.

