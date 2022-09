Von Dirk Wagner, München

"Es sind Zeiten wie diese, in denen wir auf unsere Erinnerungen zurückgreifen", sagt Marianne Rosenberg bei ihrem Jubiläumskonzert in der Isarphilharmonie. Weil so ein Jubiläum zudem ein weiterer Anlass ist, auf Erinnerungen zurückzugreifen, erinnert Rosenberg ihr Publikum zwei Stunden lang: an ihre eigenen Hits wie "Er gehört zu mir" oder "Marlene", über die ein neuer Text verrät, wie die Geschichte weiter verlief; und an Songs der Bee Gees ("Dieses Lied bist Du"), Gloria Gaynor ("Bitte sag nicht Good-Bye") oder Thelma Houston ("So kannst Du nicht gehen"), die ins Deutsche übersetzt erstaunlich gut zum Repertoire der Berlinerin passen. Das liegt wohl auch daran, dass jene Soul- und Disco-Klassiker die Schlagersängerin musikalisch geprägt hatten.

Mit ihrem ersten eigenen Hit, dem Liebesbrief an "Mister Paul McCartney", startet sie ihren darum zumeist in Disco-Beats getränkten Rückblick. Stolz erzählt sie dabei auch von ihrer Zusammenarbeit mit dem Polit-Rocker Rio Reiser von den Ton Steine Scherben und dessen Fan Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten. Dann singt sie den Scherben-Klassiker "Der Traum Ist Aus", mit dem sie sich auch schon mal auf dem Festival "Rock gegen rechts" für eine bunte, diverse Welt positioniert hatte. Entsprechend fordert sie auch heute "Toleranz und einen mehrdimensionalen Liebesbegriff".

Begleitet von Streichern und einer Keyboard-dominierten Band zelebriert sie solche Forderung als eine sehr tanzintensive Party in einer bestuhlten Philharmonie. Und doch ist der Höhepunkt der Show das einzig vom Klavier begleitete neapolitanische Lied "Torna a Surriento", Elvis-Fans auch als "Surrender" bekannt. Mit dem Song gewann die 14-jährige Rosenberg einst auf einem Gesangswettbewerb ihren Schallplattenvertrag. Mit wieviel Leidenschaft sie den Klassiker für Tenöre ein halbes Jahrhundert später in der letzten Zugabe offeriert, zeigt, warum Marianne Rosenberg damit ihre Karriere gewann.