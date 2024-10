So beginnt auch Eileen Byrnes Verfilmung des Buchs, die junge Schweizerin Luna Wedler („Das schönste Mädchen der Welt“) spielt Paula, Edgar Selge hat die Rolle von Helmut übernommen. Die beiden bilden eine Schicksalsgemeinschaft, in einem altersschwachen Wohnmobil fahren sie nach Italien, um Abschied von ihren Lieben zu nehmen – und ihre Lebensfreude wiederzuentdecken. „Marianengraben“ startet am 7. November bundesweit in den Kinos. Einen Tag vorher kommen die Regisseurin und ihr Hauptdarsteller-Paar nach München, um ihren Film dem Publikum persönlich vorzustellen.

Marianengraben, LU/IT/AT 2024; Regie: Eileen Byrne, Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46