Was einmal niemand für möglich gehalten hätte, ist heute Wirklichkeit: In München, der Stadt in der das NS-Regime seinen Anfang nahm, gibt es längst wieder jüdisches Leben. Aber die Gedanken an das, was war, bestimmen den Alltag der Gemeinde. So auch in Offmans stark an die eigene Biografie angelehnten, im Juni erschienenen Roman "Mandelbaum" (Volk Verlag). Aus diesem Debüt liest er nun im Stadtratssaal im Münchner Rathaus. Die emotionale, eindringliche Erzählweise Offmans, zu Beginn des Romans noch ein Kind, hebt das Buch heraus aus all dem, was schon zu jüdischen Neuanfängen in Deutschland geschrieben wurde. Außerdem interessant: Hinter einigen Romanfiguren lassen sich bekannte Persönlichkeiten der Stadtpolitik erkennen. Am Ende gelingt es "Mandelbaum", eine Art Normalität wiederzufinden. Die riesige Distanz zu überwinden, die ihn vom Täterland trennte.

Marian Offman, Lesung & Gespräch, Do. 27. Okt., 19 Uhr, Großer Sitzungssaal des Stadtrates im Rathaus, Marienplatz 8