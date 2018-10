29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Mariahilfplatz Beliebte Dult

Seit diesem Wochenende ist die Dult-Saison vorbei - Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Insgesamt 261 000 Gäste schauten bei den drei Dulten auf dem Mariahilfplatz vorbei. Die jetzige Kirchweihdult zog immerhin 90 000 Menschen an - trotz des Herbsttiefs am vergangenen Wochenende. Wind, Kälte und Regenschauer hätten zumindest die Stammgäste nicht abgeschreckt, wie das veranstaltende Referat für Arbeit und Wirtschaft mitteilte. Marktkaufleute und Schausteller seien zufrieden gewesen. Besonders viel los gewesen sei am ersten Dultwochenende. Bei schönem Wetter bildeten sich lange Warteschlagen vor dem Russenrad, dem kleinen Riesenrad, das mit einer Höhe von 14 Metern bis 1960 als größtes transportables Riesenrad Süddeutschlands galt. Beliebt seien auch das Kasperltheater und der Wellenflieger gewesen. An den Ständen deckten sich die Kunden mit Putzmitteln, wärmenden Zimteinlegesohlen und Glühweingewürzen ein, bis Weihnachten ist es ja nicht mehr lang. Die neue Dult-Saison beginnt im kommenden Jahr am 27. April mit der Maidult.